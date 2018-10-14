روبوتات تساعدك في أعمال المنزل

تزداد شعبية الروبوتات المنزلية يوما بعد يوم مع التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي ما عزز إمكانات هذه الربوتات في حل مشاكل حياتنا اليومية.

وهذه قائمة بأحدث ما تم التوصل إليه من أجهزة روبوتات متوافرة بالفعل للشراء من على الإنترنت.

Vector

الروبوت "فيكتور" هو روبوت منزلي تنتجه شركة "أنكي" التي كشفت عنه في آب/أغسطس الماضي. "فيكتور" لا يتوقف عن العمل طالما كان متصلا بالإنترنت.

من خلال كاميرا HD يعرف "فيكتور" كل ما يجري حوله ويستطيع التحرك في المكان والتعرف على الأشخاص والتقاط صور لهم.

يتفاعل مع الأوامر من خلال أربعة مكبرات صوت وأجهزة استشعار تجلعه يستجيب للمس.

وبفضل معالج قوي، يتفاعل فيكتور بكفاءة مع البيئة المحيطة ويقوم بالإجابة على استفسارات مثل حالة الطقس ويحل معادلات رياضية، ويلتقط صورا لك.

يتميز بشخصيته المميزة التي تتيح عنصر الفكاهة عند التعامل معه، ويستطيع الرجوع إلى الشاحن لإعادة شحن نفسه بنفسه.

يباع حاليا على موقعي أنكي وأمازون بمبلغ 250 دولارا.

روبوتات لتنظيف المنزل

تتوافر العديد من ربوتات المكانس، التي تقوم بتنظيف أرضية المنزل وتوفير عناء ذلك عنك.

المكنسة Neato Botvac Connected التي تباع حاليا على أمازون بملبغ 500 دولار، تستطيع تنظيف مساحة تصل إلى خمسة آلاف قدم في الدورة الواحدة.

تصميمها على شكل حرف D يتيح لها الوصول إلى الزوايا التي يصعب الوصول إليها.

يمكن التحكم فيها من خلال الهاتف المحمول لمعرفة حالة الكنس أو تحديد موعد للتنظيف في المستقبل، وهي مزودة بنظامي تنظيف، الأول اقتصادي يتيح الكنس بشكل هادئ ولمدد طوية والثاني يتيح قوة تنظيف أكبر.

المكنسة iRobot Roomba 890 تتيح تنظيف مخلفات الحيوانات الأليفة، والأتربة على السجاجيد والأسطح الأرضية الصلبة.

الذكاء الاصطناعي بها يتيح تركيز التنظيف في الأماكن التي توجد بها أتربة أكثر، مثل الأماكن التي يتم استخدامها أكثر من غيرها في المنزل.

من خلال مساعد غوغل وأليسكا، يمكن تحديد موعد لإجراء عملية تنظيف.

تعمل المكنسة لمدة 90 دقيقة قبل أن تتوقف تلقائيا وتقوم بإعادة شحن نفسها.

Aibo

هذا الربوت هو كلبك المنزلي، وهو مزود بكاميرتين وستة أجهزة استشعار وكاشف للحركة وكاشف للضوء وأربعة مكبرات صوت. من خلال الكاميرا يستطيع التعرف على عشرات الوجوه من حوله والتفاعل معهم، ويمكنه تمييز مصدر الأصوات والإيماء بالرأس، وتنفيذ أوامر مثل" اجلس، تحرك ...".

أجهزة الاستشعار تجعله يتفاعل مع اللمس والمداعبة بأن يقوم بغلق عينيه على سبيل المثال.

يستخدم الربوت معالج سنابدراغون 800 وبطارية عمرها ثلاث ساعات، ويقوم بالذهاب بنفسه لشحن نفسه من دون تدخل إنساني.

يباع حاليا في الولايات المتحدة بمبلغ حوالي 2900 دولار.

Professor Einstein

الروبوت "بروفيسور آينشتاين" يباع حاليا على موقع أمازون بمبلغ 200 دولار، وهو بمثابة معلم يستطيع الإجابة على أسئلة العلوم والرياضيات، ويصدر تعابير بتعابير وجه مختلفة تتيح تجربة مميزة عند خوض محادثات معه.

​Kuri

من خلال كاميرا 1080 بيكسل، يساعد هذا الروبوت الآباء في مراقبة أطفالهم في المنزل، ومتابعة المنزل من الخارج بواسطة مشاهدة بث حي للمنزل.

وهو أيضا رفيق لأفراد الأسرة، إذ يقوم بتشغيل الموسيقى وقراءة الكتب الإلكترونية، والتقاط صور ومقاطع فيديو للأحداث التي تجري في المنزل.

Aido

مساعد شخصي يقوم بالمساعدة في الأعمال المنزلية ويساعد أيضا في تعلم الأشياء ويشارك في اللعب ويقدم يد العون، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تطلب منه تسليط الضوء عند القيام بإصلاحات منزلية، ويمكنه أيضا القيام بعرض شاشة ضوئية على الحائط عند إجراء محادثة فيديو عبر الإنترنت. يراقب أيضا المنزل وأنت في الخارج. يباع حاليا بمبلغ 900 دولار.