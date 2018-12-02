روبن يحدد موعد رحيله عن بايرن ميونخ

أعلن الدولي الهولندي أريين روبن الأحد أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع نادي بايرن ميونيخ، بعد 10 سنوات قضاها مع النادي الألماني وحصل خلالها على سبعة ألقاب في الدوري المحلي ولقب في دوري الأبطال.

وقال روبن الذي يدافع عن ألوان العملاق البافاري منذ 2009، لصحيفة "ألغمين داغبالد" الهولندية "لقد اتخذت هذا القرار منذ أسابيع عدة".

وأضاف الجناح الهولندي السريع الذي سيحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ 35، "أعتقد بأنه أفضل شيء أقوم به، ومن الجيد الإعلان عنه الآن".

وساهم روبن الذي دافع عن ألوان بايرن في 305 مباريات حتى الآن، في تسجيل 143 هدفا منها هدف الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.