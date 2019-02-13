رقصة فورتنايت الشهيرة ربما مسروقة

يقاضي راسيل هورنينغ الذي يعرف أيضا باسم "ذا باك باك كيد" الشركة المنتجة للعبة "فورتنايت" بتهمة استخدامها وبيعها رقصة "فلوس" الشهيرة التي يزعم هورنينغ ملكيتها.

واشتهر "ذا باك باك كيد" في رقصته التي نشر لها فيديوهات خلال سنوات سابقة على إنستغرام لتلقى رواجا كبيرا، ما دفع مغنيين إلى دعوته لرقص رقصة الـ"فلوس" في حفلاتهم، والتي هي عبارة عن أرجحة اليدين بطريقة تتقاطع مع جسدك يمينا ويسارا.

وبدأت لعبة "فورتنايت" الإلكترونية التي تملكها شركة "إيبك غيمز" بعرض رقصة "فلوس" ضمن منصاتها الداخلية للمستخدمين ليستخدموها في الشخصيات لديهم، ما دفع هورنينغ للمطالبة بامتياز حقه في الرقصة.

ولا تزال القضية في المحكمة، التي ستقرر إذا ما كان "ذا باك باك كيد" يملك الرقصة أم لا، وإذا ما كانت "فورتنايت" قد انتهكت أية حقوق في استخدامها ضمن منصاتها أم لا.