رفع رسوم يوتيوب تي في

رفعت غوغل الرسوم الشهرية لخدمة "يوتيوب تي في" إلى 50 دولارا شهريا بدلا من 40 دولارا.

وعللت الشركة الزيادة في الأسعار إلى التحديثات التي تجريها على الخدمة، وإضافة قنوات تلفزيونية جديدة.

وتجاوزت نسبة الزيادة في الرسوم الشهرية منذ بدء الخدمة في 2017 وحتى الآن 42 في المئة، إذ كانت قد بدأت بسعر 35 دولارا.

وستطبق الأسعار الجديدة منتصف أيار/ مايو المقبل.

وأعلنت الشركة إضافة باقة قنوات مثل "ديسكفري" و"تي أل سي" و"أنيمال بلانيت" و"موتور ترند" وغيرها من القنوات العالمية.

وتقدم خدمة "يوتيوب تي في" باقة تضم أكثر من 70 قناة وشبكة تلفزيونية.