رفع أسعار #البنزين يشغل السعوديين

قالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية يوم الأحد بالتوقيت المحلي ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.

وقالت أرامكو في بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية.

وناقش السعوديون ارتفاع أسعار البنزين في أكثر من 65 ألف تغريدة.

وانتقد مغردون المبررات التي ساقتها أرامكو لرفع الأسعار.

واعتبر آخرون أن الزيادة لا تكاد تذكر. وقال هذا المغرد إن التكلفة عليه ستكون حوالي 20 ريالا في الشهر.

واختار آخرون الشكوى الساخرة من القرار.

ووجد مغردون في القرار فرصة للتذكير بأهمية ترشيد استهلاك الوقود.