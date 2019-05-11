نادل أمين يعيد نصف مليون دولار لزبونة

أقدم نادل يعمل في أحد مطاعم مدينة نيويورك على إرجاع شيك قيمته نحو نصف مليون دولار أميركي نسيته زبونة على طاولة، رغم عدم تركها بقشيشا بعد تناولها الطعام.

وعثر النادل ويدعى أرماندو ماركاج (27 عاما) على ظرف أثناء قيامه بتنظيف طاولة طعام في مطعم للبيتزا في منهاتن، فهرع للخارج لكنه لم يتمكن من اللحاق بالزبونة.

وقال ماركاج لصحيفة نيويورك ديلي نيوز "أيام السبت يكون المطعم مزدحما وكنت على وشك رمي كل ما هو موجود على الطاولة في سلة القمامة، قبل أن أرى ظرفا".

فتح النادل الظرف ليجد شيكا بمبلغ 424 ألف دولار، فأعطاه لمالك المطعم الذي اتصل بدوره بالصحيفة، لتبدأ رحلة البحث عن صاحبة الشيك المجهولة.

في البداية اعتقد الجميع أن الشيك، وهو من النوع المضمون، يعود لشخص غني جدا لأنه لم يكترث لفقدان هذا المبلغ الضخم، لكن تبين فيما بعد أن صاحبته امرأة متقاعدة تبلغ من العمر 79 عاما باعت شقتها وحصلت على هذا المبلغ، وكانت تستعد لدفعه كمقدم لشراء منزل جديد.

فرحت المرأة كثيرا عندما اتصلت بها الصحيفة ودعتها للقدوم لاستلام الشيك، خاصة بعد أن كان البنك قد أبلغها أن حظوظها في استعادة المبلغ ضئيلة جدا وتعتمد على عدم صرفه من قبل الشخص الذي يعثر عليه.

قدمت المرأة اعتذارها للنادل نتيجة تعاملها الفظ معه وعرضت عليه مبلغا من المال جراء نزاهته، فقبل الاعتذار لكنه رفض المال وقال إنه يشعر بالسعادة لأجلها.