رغم الخسارة أمام السعودية .. الحضري يحقق رقما قياسيا

أصبح حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم عصام الحضري الاثنين أكبر لاعب سنا يلعب في مباراة لكأس العالم.

واختار مدرب المنتخب المصري الارجنتيني هيكتور كوبر الحضري أساسيا في مباراة السعودية التي تصدى خلالها لركلة جزاء لم تجدي نفعا في تفادي الخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد .

وأزاح الحضري الحارس الكولومبي فريد موندراغون عن عرش أكبر اللاعبين سنا في تاريخ نهائيات كأس العالم بعد أن خاض مباراة السعودية وهو في عمر 45 عاما و161 يوما.

وكان موندراغون قد شارك في مونديال البرازيل 2014 عن عمر 43 عاما وثلاثة أيام، وذلك في المباراة ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الأول.

وحملت مباراة الاثنين الرقم 159 في مسيرة الحضري الدولية الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم.

وأحرز الحارس المخضرم خلال مسيرته أربعة من ألقاب بلاده السبعة في كأس أمم إفريقيا 1998 و2006 و2008 و2010.

وبدأ الحضري مسيرته مع نادي دمياط في الدرجة الثانية، ومن ثم صعد الى الدرجة الأولى حتى عام 1996 موعد بدايته مع المنتخب.