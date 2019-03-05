أفرجوا عن رئيسه .. المؤتمر: لا حوار مع البشير

أطلقت السلطات السودانية ليل الاثنين سراح رئيس حزب المؤتمر المعارض عمر يوسف الدقير، بعد شهرين "من الاعتقال التعسفي المخالف للقوانين والدستور"، حسب ما أفاد به بيان الحزب الثلاثاء.

ويأتي الإفراج عن الدقير في ظل ضغوط سياسية يتعرض لها نظام الرئيس السوداني عمر البشير مع استمرار احتجاجات بدأت في كانون الأول/ديسمبر وتطالب برحيله عن الحكم.

وقال "المؤتمر" إن إطلاق سراح رئيسه رافقه "خبر تناولته بعض الوسائط الإلكترونية مفاده نية رئيس النظام عمر البشير تسجيل زيارة لمنزل رئيس الحزب عمر الدقير الثلاثاء"، وهو ما ينفيه الحزب المعارض.

وأوضح البيان "لا علم لنا البتة بزيارة رئيس النظام اليوم الثلاثاء أو في أي يوم آخر، ونؤكد أن موقفنا من هذا النظام ثابت لا يتزحزح ولن يجمعنا برئيسه لقاء أو حوار".

وجدد الحزب الدعوة لإضراب عام تحشد له تجمعات مهنية وقوى سياسية الثلاثاء تمهيدا "للعصيان المدني والإضراب السياسي الشامل".