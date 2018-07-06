رغم ارتفاع البطالة.. الوظائف الأميركية تسجل نموا قويا

زاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال حزيران/يونيو حيث اتجهت شركات الصناعات التحويلية إلى توظيف المزيد، لكن استقرار الأجور يشير إلى ضغوط تضخمية متواضعة من المفترض أن تبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار زيادة أسعار الفائدة تدريجيا.

وقالت وزارة العمل الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 213 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرت مراجعة بيانات نيسان/أبريل وأيار/مايو لتظهر رقما يزيد بمقدار 37 ألف وظيفة عن القراءة المعلنة في السابق.

وارتفع معدل البطالة في حزيران/يونيو إلى أربعة بالمئة من أدنى مستوى في 18 عاما البالغ 3.8 بالمئة، حيث انضم المزيد من الناس إلى سوق العمل في إشارة إلى الثقة في سوق العمل.

وزاد متوسط أجر الساعة خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، في حزيران/يونيو بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة في أيار/مايو. وجعل هذا الزيادة السنوية في متوسط أجر الساعة عند 2.7 بالمئة.

ومن المفترض أن تهدئ الزيادة المتواضعة في الأجور المخاوف من زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية.