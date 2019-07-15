رعب على طائرة إماراتية.. وفيديو يوثق الأضرار

عانى مسافرون عبر رحلة جوية إلى دبي من إصابات بعد مواجهة طائرتهم لمطبات جوية فجائية.

وكانت رحلة طيران الإمارات "EK449" متوجهة للإمارات العربية المتحدة من آوكلاند في نيوزلندا، لكنها صادفت منطقة اضطراب جوي قبل ثلاث ساعات من وصولها.

ونشرت إحدى المسافرات مقطع فيديو أظهر حالة الطائرة مع وصف عبر تويتر قالت فيه: "اضطراب كبير ضرب طائرة A380 لخطوط الإمارات".

وأظهر الفيديو فوضى عمت مقصورة الدرجة الأولى، الأرض ملئت بزجاجات الشمبانيا المبعثرة والصحون المكسورة والعربات المقلوبة. وظهر أفراد طاقم الرحلة وهم يحاولون تنظيف ما حصل.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات لصحيفة "إندبندنت"، الإثنين: "للأسف تعرض بعض المسافرين وأفراد الطاقم لجروح طفيفة خلال هذه الحادثة.. وحصلوا على الإسعاف الأولي وتم توفير المساعدة الطبية لمن احتاجها عند وصول الطائرة"، مضيفا: "سلامة مسافرينا وأفراد طواقمنا وصحتهم هي دائما أولويتنا".

وتقع المطبات الجوية بسبب تموجات في الرياح تنجم عن ثلاثة أسباب: التغير الحراري، عند ارتفاع الهواء الحار فوق البارد، والتغير الميكانيكي الناجم عن تغير حركة الهواء وتكون التموجات القوية بسبب الجبال أو المباني المرتفعة، وأخيرا بسبب مرور الطائرة بين جيبين هوائيين لرياح متحركة باتجاهات مختلفة.

وتعتبر طائرة "A380 " أكبر طائرة مخصصة للرحلات التجارية في العالم، وتحوي طابقين وقد وقعت طيران الإمارات اتفاقية مع أيرباص مقابل 16 مليار دولار للحصول على 36 طائرة من هذا النوع في عام 2018.