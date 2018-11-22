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فرنسا تفرض عقوبات على 18 سعوديا

وزير الخارجية الفرنسي

فرضت فرنسا الخميس عقوبات على 18 سعوديا يشتبه في تورطهم في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الإجراءات "ترمي إلى منع دخول هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي الوطنية وكامل فضاء شنغن. إنها تدابير قابلة للمراجعة أو توسيعها في ضوء مجريات التحقيق".

وتأتي الخطوة الفرنسية بعد قرارات مماثلة اتخذتها دول أخرى. وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على 17 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي بينهم محمد العتيبي القنصل السعودي في إسطنبول.

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