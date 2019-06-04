رسوم المكسيك قد تكلف تويوتا مليار دولار

أعلنت شركة تويوتا أن التعريفات الجمركية الجديدة، التي هدد بها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام، على المكسيك قد تكلف مورديها الأساسيين ما بين 215 مليون دولار و1.07 مليار دولار.

وقالت وكالة بلومبرغ إن هذه التكلفة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، وهو ما قد يضر بمبيعات عملاق صناعة السيارات الياباني.

وكالتا رويترز وبلومبرغ قالتا إنهما اطلعتا على رسالة بريد إلكتروني بتاريخ الثالث من حزيران/يونيو الجاري، أشارت إلى أن رئيس مبيعات تويوتا في أميركا الشمالية، بوب كارتر، أبلغ وكلاء الشركة في الولايات المتحدة بشأن هذه التكلفة المتوقعة، التي قال إنها "تقريبية" موضحاً أن الآثار الكاملة ليست واضحة حتى الآن.

الشركة أبلغت الوكلاء أيضا أن 65 في المئة من عربات النقل المتوسطة "تاكوما" التي تنوي تويوتا بيعها في الولايات المتحدة عام 2019، سيتم استيرادها من منشأة تابعة لها في المكسيك، وهو ما يعني أن مبيعات هذه الفئة من العربات ستتأثر بشدة.

وكالة بلومبيرغ قالت إن تويوتا تعتزم بيع 246 ألف سيارة تاكوما هذا العام، منها حوالي 160 ألفا سيتم تجميعها في تيخوانا بالمكسيك.

وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي، فرض رسوم جمركية نسبتها 5 في المئة على كل البضائع الواردة من المكسيك اعتبارا من 10 حزيران/يونيو الجاري، ما لم تتخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة عبر حدودها.