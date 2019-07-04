رسميا.. لامبارد مدربا لتشيلسي

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الخميس تعاقده مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد للإشراف على الفريق خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري الذي عاد إلى بلاده لتولي مهمة تدريب يوفنتوس.

وكتب النادي اللندني في موقعه الرسمي "يسعد نادي تشلسي أن يعلن أن فرانك لامبارد هو مدربنا الجديد"، مضيفا أن "أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا خلال مسيرته الطويلة واللامعة، لامبارد يعود إلى ستامفورد بريدج بعد أن وقع عقدا لثلاثة أعوام".

ولم يكن التعاقد مع إبن الـ41 عاما مفاجئا، إذ سبق ذلك تحريره الإثنين من عقده كمدرب لدربي كونتي الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنكليزية، تمهيدا لعودته إلى النادي الذي دافع عن ألوانه طيلة 13 عاما.

وفاز لامبارد مع تشيلسي بـ11 لقبا، منها ثلاثة ألقاب للدوري، وآخر لدوري أبطال أوروبا، خلال الأعوام التي قضاها مع النادي اللندني.