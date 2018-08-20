رسميا.. صلاح ورونالدو ومودريتش هم أفضل لاعبين في أوروبا

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيان رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.. هؤلاء هم الثلاثة المختارون في القائمة المختصرة للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لكرة القدم في موسم 2017-2018.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القائمة النهائية منذ قليل عبر موقعه الرسمي، وسيعلن الفائز في الثلاثين من آب/ أغسطس.