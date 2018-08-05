'رسالة من مجهول' تبعد إريكسون عن تدريب منتخب العراق

رفض المدرب السويدي سفين غوران اريكسون تدريب منتخب العراق لكرة القدم بعد تلقيه رسالة تهديد من مجهول عبر الهاتف، وفقا لمسؤول رفيع في اتحاد كرة القدم العراقي.

وكان الاتحاد العراقي بدأ مفاوضات قبل نحو أسبوعين مع إريكسون أوشك خلالها على التوقيع على عقد رسمي قبل أن يتم الإعلان عن انهيار المفاوضات برفضه تدريب منتخب أسود الرافدين.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في 26 تموز/يوليو الماضي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع إريكسون بعد مفاوضات طويلة وصعبة.

ونشر موقع الاتحاد صورة ظهر فيها المدرب إريكسون مع الوفد العراقي المفاوض برئاسة شرار حيدر النائب الأول لرئيس الاتحاد.

وقال نائب رئس الاتحاد العراقي لكرة القدم شرار حيدر لـ"راديو سوا" إن "إريكسون تلقى رسالة تهديد بقتله وقتل ابنته في حال وافق على تدريب منتخب العراق".

وتتواجد ابنة إريكسون منذ عدة أشهر ضمن فريق منظمة أطباء بلا حدود الدولية الذي يعمل في مدينة الموصل شمال العراق.

ودعا حيدر "الحكومة العراقية إلى التحقيق في الحادثة والكشف عن الفاعلين".

وذكر أن "هذا الحادث يؤثر على سمعة العراق ويقلل من حظوظه في استقدام مدربين أجانب على مستوى عال من الكفاءة".

وهذا ليس الحادث الأول من نوعه الذي يتعرض له مدرب أجنبي حاول تدريب منتخب العراق، إذ كان المدرب البوسني جمال حجي واجه الموقف ذاته في 2015 بعد وصوله إلى بغداد لتوقيع عقد تدريب أسود الرافدين ومغادرته في نفس اليوم بعد تلقيه تهديدات بالقتل أيضا.

ويمتلك المدرب السويدي سفين غوران اريكسون مسيرة تدريبية حافلة بدأها مع نادي بنفيكا البرتغالي في عام 1982، مرورا بروما ولاتسيو وعدة أندية إيطالية أخرى، ثم انتقل بعدها لتدريب إنكلترا والمكسيك وساحل العاج.