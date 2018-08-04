رسالة من ترامب لكيم

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت أن سفير واشنطن في الفلبين سونغ كيم سلم وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو رسالة من الرئيس دونالد ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت بأن السفير سلمه الرسالة، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة.

وأوضحت أن رسالة ترامب تأتي ردا على رسالة من كيم له الشهر الماضي، والتي أكد فيها الزعيم الكوري الشمالي أن "الجهود المشتركة بين بيونغ يانغ وواشنطن ستسهم في فتح صفحة جديدة في مستقبل العلاقات بين البلدين"، وأعرب من خلالها عن تطلعه إلى لقاء إيجابي آخر مع ترامب.

يذكر أن السفير الأميركي في الفلبين لعب دورا هاما في المحادثات التي أجريت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وسلمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة مؤخرا رفات عسكريين أميركيين قضوا خلال الحرب الكورية (1950-1953).

وقدم ترامب الشكر لكيم على هذه الخطوة التي جاءت تنفيذا لتعهدات الثاني في القمة التاريخية التي جمعتهما في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.

وكان ترامب قد أعرب مؤخرا عن تطلعه للقاء كيم قريبا، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز استبعدت تنظيم قمة أخرى "في الوقت الحالي".