الشرطة الألمانية تحقق في رسائل تهديد لسفارتي أميركا وإسرائيل

قالت السلطات الثلاثاء إن الشرطة تحقق في وصول رسائل تهديد تحتوي على مسحوق أبيض أرسلت إلى السفارتين الأميركية والإسرائيلية في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة هيدي فوغت إن الرسالتين اللتين أرسلتا الشهر الماضي خضعتا لتحليل الخبراء وتبين أن المسحوق مادة غير ضارة.

وأضافت أن الشرطة تركز على مشتبه معروف لديها بأنه مرسل الرسالتين، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل لأن التحقيق مازال جاريا. وسيكون التحقيق مع المشتبه به في تهمتي الإخلال بالأمن من خلال التهديد بجريمة، لكن لم يتم اعتقال أي شخص.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة كيرستن إيسمر أن السفارة الإسرائيلية تلقت رسالة يوم 24 تموز/يوليو بينما تلقت السفارة الأميركية الرسالة يوم 26 تموز/يوليو.

ولم يكن لدى أي من السفارتين تعقيب على الفور، وقالتا إنهما عموما لا تعلقان على القضايا الأمنية.