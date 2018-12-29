العراق.. غضب بعد فتوى الصميدعي

نددت الكنيسة الكلدانية في العراق بفتوى رجل دين سني بارز حرم فيها الاحتفال برأس السنة وتهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد، وحذرت من أن مثل هذه التصريحات تغذي الكراهية وتهدد التماسك الاجتماعي.

وكان مفتي الجمهورية العراقية مهدي الصميدعي قد قال في وقت سابق، إنه "لا يجوز الاحتفال برأس السنة ولا التهنئة لها ولا المشاركة فيها"، وذلك في معرض تعليقه على إعلان الحكومة العراقية يوم 25 كانون الأول/ديسمبر من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

وقال رئيس البطريركية الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس رؤفائيل ساكو إن من يتبنى خطابا كهذا هو شخصية "غير مكتملة" وطالب بمقاضاته.

وأضاف رئيس البطريركية الكلدانية أن "هذه التفاهمات خاطئة وخبيثة وبعيدة عن العمل الصحيح للأديان"، مشيرا إلى أن واجب الزعيم الديني هو تشجيع ونشر "الأخوة والتسامح والمحبة"، بدلا من "الانقسام والتمرد".

في ردود الفعل على فتوى الصميدعي، قال رئيس منتدى الوسطية والاعتدال للثقافة والفكر رحيم أبو رغيف لقناة "الحرة عراق" إن هذه الفتوى "مردودة جملة وتفصيلا.. المسيحيون المشرقيون هم إخوتنا، تعايشنا معهم عبر التاريخ، وتهنئتهم لا يلزم منها تبني عقيدة معينة".