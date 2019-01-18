رحيل الممثل المصري سعيد عبد الغني

توفي الممثل المصري سعيد عبد الغني الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما، بعد حياة فنية حافلة ومشوار طويل أثرى خلاله شاشتي السينما والتلفزيون بالأعمال المتنوعة.

وكانت الحالة الصحية للفنان الراحل قد تدهورت مؤخرا مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات في كانون الأول/ديسمبر.

وتخرج عبد الغني من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعمل في بداية حياته صحافيا في مؤسسة الأهرام ليجذبه بعد ذلك عالم الفن الذي دخله في منتصف السبعينيات.

قدم أدوارا بسيطة في المسرح والسينما إلى أن عرفه الجمهور في فيلم "العصفور" للمخرج يوسف شاهين ثم "المذنبون" مع المخرج سعيد مرزوق لتتوالى الأعمال بعد ذلك.

قدم على مدى مشواره عشرات الأفلام السينمائية بينها "حبيبي دائما" و"درب اللبانه"" و"التخشيبة" و"السلخانة" و"امرأة بلا قيد" و"دائرة الموت" و"موعد مع الرئيس" و"مجانين على الطريق" و"أيام الغضب" و"امرأة واحدة لا تكفي" و"امرأة تحت المراقبة".

شارك الممثلة نادية الجندي بعض أفلامها مثل "مهمة في تل أبيب" و"الشطار" كما عمل مع عادل إمام في أفلام "إحنا بتوع الأتوبيس" و"مسجل خطر" و"رسالة إلى الوالي".

وفي مجال المسلسلات التلفزيونية قدم "الأيام الخضراء" و"الغربة" و"المعدية" و"الفرسان" و"أوراق مصرية" و"الثعلب" إضافة إلى رصيد كبير من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية والسهرات الدرامية.

وكان آخر تكريم له في الدورة 65 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في 2017.

المصدر: رويترز