رحيل الشاعر العراقي خضير هادي

غيب الموت الشاعر الشعبي العراقي خضير هادي الأربعاء عن 57 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية حادة فارق على أثرها الحياة في أحد مستشفيات أربيل شمالي العراق.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بيان إن الشاعر الراحل "كان يحظى باهتمام ومتابعة شريحة واسعة من الجمهور العراقي والعربي، وعُرف بقصائده التي تنوعت بين السياسية والوجدانية والغنائية، وأدخل لونا مختلفا من اللحن على قصائده".

ولد هادي في عام 1962 وتشكلت موهبته الشعرية في سن مبكرة، لكن صيته ذاع في العراق بعد قصيدة "خمسة زائد خمسة" التي ألقاها أمام رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

اشتهر بغزارة إنتاجه وتنقل بين دول عديدة بعد غزو قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للعراق في 2003. تغنى بأشعاره عدد من الفنانين العراقيين منهم حاتم العراقي وهيثم يوسف وصلاح حسن.

كتب قصيدة رثاء شهيرة في 2015 للطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم داعش بعد سقوط طائرته الحربية في سوريا.