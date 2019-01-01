رجل يصدم بشكل متعمد حشدا في طوكيو

أُصيب تسعة أشخاص جروح أحدهم خطرة، عندما اقتحم رجل بسيارته حشدا كان يحتفل برأس السنة في أحد شوارع طوكيو الشهيرة، وفق ما أعلنت الشرطة اليابانية ووسائل إعلام الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن يابانيا يبلغ 21 عاما ويدعى كازوهيرو كوساكابي توجه بسيارته "بنية القتل" إلى شارع تاكيشيتا في حي هاراجوكو عند الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ووفقا لتلفزيون "إن إتش كاي"، فقد قال كوساكابي للشرطة بعد اعتقاله إنه تصرف بهذه الطريقة "ردا على عقوبة الإعدام"، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافية.

وأظهرت مشاهد التلفزيون سيارة صغيرة واجهتها محطمة فيما كان المسعفون ينقلون جرحى على حمالات إلى سيارات إسعاف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على عبوة كاز في السيارة المستأجرة. وذكرت تقارير أن السائق قاد السيارة من منطقة أوساكا (غرب)، وأنه أبلغ المحققين أنه كان يعتزم حرق السيارة.

وفرضت الشرطة على الفور طوقا أمنيا على الشارع الذي يزدحم عادة بالسياح والذي كان مغلقا أمام حركة المرور لحظة الحادث.

ويضم شارع تاكيشيتا محلات صغيرة ويعتبر مركزا للموضة والثقافة الشابية في اليابان ويجذب يوميا عشرات آلاف السياح من كافة أنحاء العالم.

وبحلول منتصف يوم الثلاثاء كان مئات آلاف السياح قد عادوا إلى الشارع رغم الحواجز التي وضعتها الشرطة.