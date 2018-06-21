الولايات المتحدة: اتهام إيراني بتهريب مواد صاروخية

اتهم مدعون فدراليون رجل أعمال إيراني بمحاولة تهريب مواد تستخدم في صناعة الصواريخ من ولاية إلينوي الأميركية إلى إيران.

وقال المدعون الفدراليون إن سعيد فلادبايجي، 56 عاما، تآمر في عام 2011 من أجل تصدير أنابيب الألومنيوم بشكل غير قانوني.

وكان فلادبايجي قد سعى إلى تهريب المواد المستخدمة في صناعات الصواريخ والطيران من ولاية إلينوي بالولايات المتحدة إلى إيران مرورا ببلجيكا وماليزيا.

ووجه المدعون تهما ضد فلادبايجي تشمل الاحتيال ومحاولة انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وتصل عقوبة كل تهمة احتيال إلى 20 سنة سجنا.