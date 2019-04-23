راهن على بتكوين.. ياباني يخسر 130 مليون دولار

حتى المليارديرات وبعض أنجح رجال الأعمال حول العالم، قد يخطئون الحسابات بين آن وآخر، وعادة ما تكون هذه الأخطاء مكلفة للغاية.

أحد هؤلاء هو ماسايوشي سون مؤسس مجموعة سوفت بانك الاستثمارية اليابانية، أجرى "رهانا شخصيا" على عملة "بيتكوين" الرقمية إبان صعود سعرها ليخسر فيما بعد أكثر من 130 مليون دولار بعد ما باع المبلغ الرقمي الذي كان اشتراه، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن مؤسس المجموعة الاستثمارية، الأكبر من نوعها في العالم، أجرى ذلك الاستثمار في نهايات 2017 مع الصعود الحاد لسعر "بيتكوين" الذي تضاعف قرابة 10 مرات في ذلك العام.

ولم تكشف المصادر قيمة الاستثمار الذي قام به سون، لكنها قالت إن رجل الأعمال باع ما اشتراه من العملة الرقمية في أوائل العام التالي 2018 مسجلا الخسارة الضخمة.

وكانت سعر عملة "بيتكوين" وصل قرابة 20 ألف دولار في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2017، في حين وصل سعرها الاثنين إلى حوالي 5381 دولار.