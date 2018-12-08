برشلونة يحسم الديربي برباعية

أبدع الأرجنتيني ليونيل ميسي وقاد برشلونة إلى فوز كبير على مضيفه إسبانويل بأربعة أهداف نظيفة في دربي كاتالونيا، السبت في المرحلة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب.

وافتتح ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، التسجيل من ضربة حرة رائعة في المقص الأيسر لمرمى الحارس المخضرم دييغو لوبيس، رافعا رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم و22 ضد إسبانيول.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 10 أهداف أو أكثر في 13 موسما متتاليا.

وسجل المهاجم الأوروغوياني العائد من إصابة لويس سواريز هدفا أيضا، وبعد فاصل مهاري رائع مرر ميسي يسارا إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي لعب أساسيا لحساب البرازيلي كوتينيو، فهيأها لنفسه وسدد لولبية متقنة في الزاوية اليسرى للحارس.

وقضى سواريز على آمال إسبانيول، بتسديدة من زاوية شبه معدومة من مسافة قريبة هزت الشباك بمساعدة من لوبيس الذي مرت الكرة من بين قدميه.

وسجل ميسي هدفه الثاني والرابع لفريقه من ضربة حرة بعيدة في المقص الأيمن هذه المرة.

وسجل الكوستاريكي أوسكار دوارتي هدفا لإسبانيول متابعا ضربة حرة جميلة، بيد أن الحكم ألغاه بعد اعتماد تقنية الإعادة بالفيديو.