رايان: قد ندرس فرض عقوبات إضافية على روسيا

أبدى رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان الثلاثاء استعداد الكونغرس للنظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال ريان للصحافيين إن لجان الكونغرس إذا رأت أن هناك ضرورة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا "سأكون سعيد جدا بالنظر في ذلك".

وجدد رئيس المجلس دعمه لنتائج التحقيق التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأميركية حول تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية.

وأضاف أن "حكومة روسيا لا تشاركنا مصالحنا ولا قيمنا".

وتأتي تصريحات رايان غداة قمة جمعت الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا فيها قضية التدخل في الانتخابات الأميركية.

وتعرض ترامب لانتقادات حادة حتى من قبل معسكره الجمهوري، لأنهم يعتبرون أنه اتخذ موقفا "ممالئا جدا" لروسيا.

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