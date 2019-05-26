رامز جلال أمام القضاء

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر الأحد، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف برنامج "رامز في الشلال".

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد رفع دعوى قضائية تطالب بوقف برنامج "رامز في الشلال" المذاع على قناة MBC مصر.

و"رامز في الشلال" هو الجزء التاسع من سلسلة برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال، وقد تم تصوير هذا الجزء في إندونيسيا حيث ظهر جلال في زي غوريلا لترويع ضيوفه.

وتحوم شكوك حول مصداقية البرنامج، خاصة وأن الضيوف قد ظهر معظمهم في مواسم سابقة.

وكان مرتضى منصور قد ظهر في فيديو عبر صفحته على يوتيوب يوم 7 أيار/مايو، يتهم برنامج رامز جلال بنشر "البذاءة"، بعد أولى حلقات البرنامج التي ظهرت فيها الفنانة فيفي عبدو، وقد تخلل الحلقة بعض "الألفاظ الخارجة" حسب منصور.

يذكر أن هذا هو الظهور الثاني تقريبا لفيفي عبدو في برامج رامز جلال، إذ ظهرت سابقا في برنامج "رامز تحت الأرض" في رمضان 2017.

كما وجه منصور اتهامات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد تتعلق بـ"تلقي رشاوي"، من أجل السماح بإذاعة البرنامج من دون مسائلة.

وقد طالب منصور في الدعوى القضائية التي أقامها بفصل الفنان رامز جلال من نقابة المهن التمثيلية.

وحكمت المحكمة بعد قبول الدعوى، نظرا لعدم سيطرة المجلس الأعلى للإعلام على إشارات البث لمجموعة قنوات MBC التي تنطلق من دبي.

وأحالت المحكمة طلب منصور بفصل رامز جلال من نقابة المهن التمثيلية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها.

ويتعرض برنامج جلال هذا الموسم كما المواسم السابقة لانتقادات خاصبة بسبب تكرار ظهور معظم الضيوف في مواسم سابقة، و"انعدام الابتكار" في فكرة البرنامج، بالإضافة إلى تعرض بعض الضيوف لـ"التنمر".

​