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علوم و تكنولوجيا

رالي للسيارات الكهربائية في مصر

إحدى السيارات الكهربائية المشاركة في الرالي

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا تنظيم أول رالي للسيارات الكهربائية محلية الصنع.

وتنافست تسعة فرق ضمت مهندسين من جامعات مصرية في السباق حيث كانت السيارات الكهربائية ملكة الحلبة.

من الرالي
من الرالي

وسعى المشاركون في الرالي لتقديم سيارات تعمل بالكهرباء وبمكونات من إنتاج مصري لا تقل نسبتها عن 65 في المئة بهدف تقديم بديل نظيف للشارع المصري، إذ شارك في تصنيعها حوالي 300 طالب.

من الرالي
من الرالي

وعلى غير العادة، إذ تكون السرعة هي أساس النجاح، فإن عوامل الفوز تركزت على أقل استهلاك للطاقة وسباق لمسافة 100 متر وسباق آخر لمسافة 25 كيلو مترا وسباق للجر.

وفاز فريق جامعة عين شمس بالرالي وحصل على 500 ألف جنيه (ما يقارب 28 ألف دولار).

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