رابتورز يطيح وريورز ويحقق لقبه الأول

أصبح تورونتو رابتورز أول فريق كندي يحرز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد تغلبه 114-110 على مستضيفه غولدن ستيت وريورز حامل اللقب في آخر موسمين.

وفاز رابتورز 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات وحرم وريورز من لقبه الرابع في خمسة مواسم وربما وضع حدا لهيمنته وسط توقعات برحيل بعض اللاعبين البارزين.

وهذا هو أول لقب كبير لمدينة تورونتو منذ فوز "تورونتو بلو غايز" بلقب دوري البيسبول الأميركي للمحترفين في 1993.

وأثار فوز "رابتورز" في المباراة التي جرت ليل الخميس احتفالات الآلاف من مشجعيه الذين احتشدوا في متنزه "جوراسيك بارك" القريب من ملعبه.

واختير لينارد الذي يخوض موسمه الأول مع تورونتو بعد الانضمام إلى صفوفه في الصيف الماضي قادما من سان أنتونيو سبيرز، أفضل لاعب في الدور النهائي، وذلك للمرة الثانية بعد عام 2014، حينما توج باللقب أيضا مع فريقه السابق.