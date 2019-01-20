الجزائر.. رئيس وزراء سابق سيترشح للرئاسة

أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل المقبل.

وبن فليس هو رئيس حزب طلائع الحريات، وكان رئيسا للحكومة بين عامي 2000 و2003.

وكان الجنرال المتقاعد علي غديري (64 عاما) قد أعلن أيضا السبت نيته الترشح للانتخابات. وقال في تصريحات صحافية إن "هذا التحدي الكبير ينطوي على طرح أسئلة دون أي محظورات على النظام القائم".

وتنتهي ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما)، الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، في 28 نيسان/أبريل المقبل.

ويدعو معسكر الرئيس الجزائري منذ أشهر بوتفليقة إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يكشف بعد أي قرار بهذا الشأن.

وأمام المرشحين المحتملين مهلة حتى الرابع من آذار/مارس المقبل للتسجيل لدى المحكمة الدستورية.