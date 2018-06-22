بوتفليقة لولاية خامسة؟ ماذا يقول الجزائريون؟

وقد لاقت الدعوة انتقادات لاذعة وساخرة، بسبب الحالة الصحية لبوتفليقة الذي يلازم مقعدا متحركا منذ أن أصيب بجلطة في 2013.

وتولى بوتفليقة السلطة في عام 1999. وتنتهي ولايته الرابعة في النصف الأول من 2019.

ولم يعلن بوتفليقة حتى الآن أنه سيترشح مجددا، لكن دعوة رئيس الوزراء والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المتحالف مع بوتفليقة تنهي تكهنات بأنه هو نفسه ربما يكون مهتما بالمنصب.

وقال أويحيى في كلمة أمام كبار أعضاء الحزب بعد دعوته بوتفليقة للترشح "إنه التزام من أجل الاستمرارية والاستقرار، التزام من أجل الجزائر​".​