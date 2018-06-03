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العراق

مذكرة اعتقال بحق ريبوار طالباني

العبادي يتوسط نجم الدين كريم وريبوار طالباني

أصدرت محكمة استئناف كركوك الأحد مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس المحافظة بالوكالة ريبوار فائق طالباني.

وأصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال وفق شكوى مقامة ضده في هيئة النزاهة في كركوك وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي الذي ينص على الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن أداء عمله بقصد الإضرار بمصلحة الأفراد أو الدولة.

وكان رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار فائق قد غادر المحافظة مؤخراً بعد إجراء استفتاء الانفصال في إقليم كردستان في الـ 25 من أيلول/سبتمبر الماضي 2017.

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