رئيس سريلانكا: نبحث عن 140 داعشيا

قال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا الجمعة إن الشرطة تبحث عن 140 شخصا يعتقد أن لهم صلات بتنظيم داعش.

وأضاف سيريسينا للصحفيين أن شبانا سريلانكيين كانوا على صلة بالتنظيم المتشدد منذ عام 2013، مشيرا إلى أن كبار قيادات الدفاع والشرطة لم تبلغه بمعلومات أشارت لاحتمال وقوع هجمات وشيكة.

وألقى الرئيس باللائمة أيضا على حكومة رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ في إضعاف نظام المخابرات بتركيزها على مقاضاة عسكريين فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التي استمرت 10 سنوات مع الانفصاليين التاميل.

الصلاة في المنازل

وطـُلب من المسلمين في سريلانكا الصلاة بالمنازل الجمعة وعدم الذهاب للمساجد أو الكنائس، وذلك بعد تحذير أجهزة المخابرات من هجمات محتملة بسيارات مفخخة وسط مخاوف من أعمال عنف انتقامية بعد تفجيرات عيد القيامة يوم الأحد الماضي.

وناشدت السفارة الأميركية في سريلانكا أيضا مواطنيها تجنب أماكن العبادة خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة بعد أن حذرت السلطات من احتمال وقوع مزيد من الهجمات تستهدف مراكز دينية.

ودعت جمعية علماء سريلانكا، وهي الهيئة الدينية الإسلامية الرئيسية في سريلانكا، المسلمين الصلاة في المنازل الجمعة في حالة "كانت هناك حاجة لحماية الأسرة والممتلكات".

كما ناشد الكاردينال مالكوم رانجيث القساوسة عدم إقامة أي قداس بالكنائس حتى إشعار آخر.

ولا تزال سريلانكا على صفيح ساخن بعد تفجيرات انتحارية تبناها تنظيم داعش استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق أوقعت 253 شخصا ونحو 500 مصاب.

وألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 76 شخصا، بينهم أجانب من سوريا ومصر، في إطار تحقيقاتها حتى الآن.