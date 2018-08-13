الرئيس التونسي يدعو لقانون يضمن المساواة في الإرث

اقترح رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي "سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين".

وقال في كلمة ألقاها الاثنين بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إن سن مثل هذا القانون يترافق مع "احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التونسية "واتس".

وأكد الرئيس السبسي "ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية".

ومجلة الأحوال الشخصية هي حزمة القوانين التونسية التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة صدرت أول مرة عام 1956.

وتشهد تونس جدلا حول تقرير لجنة "المساواة والحريات الفردية" الذي سلمته للرئيس السبسي في حزيران/يونيو الماضي.

إذ رفض الحزب الدستوري السبت العديد من النقاط الواردة في التقرير المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، فيما تؤيد التقرير منظمات وجمعيات حقوقيّة الذي سيدعم تكريس مبادئ حقوق الإنسان في تونس.