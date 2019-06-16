يلدريم: ألبس خاتما مزينا بحجر من مقام إبراهيم

"لقد أهداه لي نجلي، إن الحجر على الخاتم مأخوذ من حجر مقام إبراهيم بالكعبة"، يرد رئيس الوزراء التركي السابق والمرشح لتولي رئاسة مدينة إسطنبول بن علي يلدريم على سؤال عن خاتمه في مقابلة تلفزيونية. الجواب أثار حفيظة مغردين في تركيا والدول العربية. حيث كان يلدريم قد أشار إلى الخاتم في إصبعه عندما سأله المقدم خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة AHBR التركية عن حقيقته، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل بخصوص الخاتم أو كيفية الحصول على الحجر الذي يزينه. ووفقا للعقيدة الإسلامية، فإن مقام إبراهيم هو حجر أثري وقف عليه النبي إبراهيم خلال بنائه الكعبة حيث طبعت آثار قدمه عليه، وهو عبارة عن حجر مربع الشكل طوله نصف متر تقريبا.

المعلق التركي أجان سترافسيز يعلق على تصريح يلدريم بقوله "من المعلوم حرمانية المساس بالحجرين (حجر مقام إبراهيم و الحجر الأسود)".

المغرد التركي درويش يتساءل "كيف يمكن لقطعة الحجر أن تخرج من هذا القفص الزجاجي؟"

الكاتب والمحلل التركي، محمد جانبكلي، أشار إلى أن الخاتم له قصة مختلفة عما حكاه يلدريم في مقابلته التليفزيونية الأخيرة، إذ أهدته له إحدى أقارب عائلة شهيد أثناء حضوره الجنازة.

أما أوغر كوتش فيقول "لقد فعل هذا بمكان يعتقد أنه مقدسا، فما بالك بما سيفعله في إسطنبول"