رئيس المكسيك الجديد: أريد التوصل لتفاهم مع ترامب

قال الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس أوبرادور الاثنين إنه يتطلع إلى الحديث مع الرئيس دونالد ترامب "للتوصل إلى تفاهم" بين البلدين.

وقال أوبرادور ردا على رسالة تهنئة من ترامب "هذا ما أردنا دائما الحفاظ عليه مع الولايات المتحدة، أن يكون هناك احترام متبادل".

وهنأ الرئيس الأميركي في وقت سابق الاثنين أوبرادور عبر تويتر، وقال إنه يتطلع للعمل معه وأن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لمصلحة الولايات المتحدة والمكسيك.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018

وقال الرئيس المكسيكي في حديث مع شبكة "تيليفيزا" الإخبارية المحلية بعد ساعات على انتصاره الانتخابي "لن نبدي أي عدم احترام لحكومة الولايات المتحدة، لأننا نريدهم أن يحترموننا".

وأوضح "نحن نعي ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة".

وحقق أوبرادور السبت فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة، ليصبح أول رئيس يساري للمكسيك منذ انتهاء حكم الحزب الواحد في عام 2000.

وحصل الرئيس الجديد على ما يتراوح بين 53 و53.8 في المئة من أصوات الناخبين وهو ما يعادل أكثر من مثلي ما حصل عليه أقرب منافسيه.