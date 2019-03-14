رئيس الفلبين يسيء لنساء بمؤتمر لتكريمهن

أطلق الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي، نعوتا مسيئة على مجموعة من النساء خلال مؤتمر يفترض به أن يشيد بإنجازات المرأة.

تعليقات الرئيس الفلبيني جاءت خلال مؤتمر يحمل اسم "النساء المتميزات في إنفاذ القانون والأمن القومي" في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب موقع "فايس" الأميركي.

ووصف الرئيس الفلبيني النساء الحاضرات التي ينتمي أغلبهن للجيش والشرطة بكلمة إسبانية تعني "عاهرة"، كما أساء دوترتي إلى الحاضرات بقوله لهن "أنتن نساء حمقاوات".

وقال دوترتي خلال المؤتمر الذي عقد بقصر "مالاكاننغ" الرئاسي بالعاصمة الفلبينية مانيلا، "هل تعلمن أيتها النساء أنكن تحرمونني من حريتي في التعبير. أنتن تنتقدن كل جملة أو كلمة أقولها، إنني حر في التعبير عن نفسي."

ويأتي دفاع دوترتي عن نفسه بعدما نصح النساء بتجنب القساوسة الكاثوليك، مستخدما في نصيحته ألفاظا جنسية خادشة للحياء.

وأضاف الرئيس الفلبيني ضاحكا خلال المؤتمر النسائي، "أنا أحب النساء، لهذا أنا متزوج من امرأتين، هذا يعني أني أحب النساء."

النائبة الفلبينية ريزا هونتيفيروس انتقدت من جانبها الرئيس الفلبيني بقولها "إن حرية التعبير لا يجوز أن تستخدم من أجل تهميش حقوق الآخرين الإنسانية".