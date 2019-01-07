Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

رئيس البنك الدولي يعلن استقالته

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الإثنين أنه سيستقبل من منصبه بنهاية الشهر الجاري، في خطوة مفاجئة جاءت قبل حوالي ثلاث سنوات من انتهاء فترة رئاسته المؤسسة المالية الدولية التي تتألف من 189 دولة.

وقال كيم الذي خدم لمدة ست سنوات في البنك الدولي إنه ينوي العمل مع شركة معنية بزيادة ضخ الاستثمارات في البنية التحتية للدول النامية.

أصبح كيم، الحاصل على درجة الدكتوراه في الطب والفلسفة (في مجال علم الإنسان)، الرئيس الـ12 للبنك الدولي في تموز/يوليو 2012.

ويقول موقع البنك الدولي إنه كطبيب ومتخصص في علم الإنسان "الأنثروبولوجيا"، فقد كرس نفسه لخدمة التنمية الدولية لأكثر من عقدين من الزمن، "ساعد خلالها في تحسين حياة السكان الذين يعانون من نقص الخدمات على مستوى العالم".

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG