مصر تطالب برأس توت عنخ آمون

تسعى مصر لوقف مزاد في بريطانيا لبيع رأس تمثال حجري للفرعون المصري توت عنخ آمون يعود تاريخه لثلاثة آلاف عام.

وكانت الرأس قد عرض في صالة كريستيز للمزادات في لندن، فيما تؤكد دار المزادات أن عملية البيع قانونية.



ومن المقرر عرض رأس التمثال المنحوت من حجر الكوارتز ويصور الملك توت عنخ آمون، للبيع في المزاد في الرابع من تموز/يوليو المقبل ويتوقع أن يتجاوز سعره خمسة ملايين دولار.



القطعة تصور فم الملك توت كاملا وتميل الشفة السفلية فيه لأسفل قليلا، وعينين لوزيتي الشكل.



ويعد الملك توت عنخ آمون في نظر الكثيرين تجسيدا لمجد مصر القديمة.



واكتشف هاورد كارتر مقبرة الفرعون سليمة تماما تقريبا عام 1922 في وادي الملوك على الضفة الغربية من نهر النيل في مدينة الأقصر.



الموقع يعج بثروات الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت مصر خلال الفترة 1569- 1315 قبل الميلاد، وتركت بعض أشهر كنوز مصر.



وأصدرت الخارجية المصرية بيانا في وقت متأخر أمس الاثنين جاء فيه أن مصر، ممثلة في وزارة الآثار خاطبت "صالة المزادات ومنظمة اليونسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة."

وأضافت أن مصر لها الحق في التمثال وفق قوانينها الحالية والسابقة.



وينص قانون عام 1983 والذي يتعلق بملكية الآثار، على أن أي قطعة أثرية عثر عليها في مصر تعتبر ملكية للدولة المصرية "باستثناء الآثار التي ثبتت ملكيتها أو حيازتها بالفعل في الوقت الذي دخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ".



وتسعى مصر لاستعادة آثارها التي تعتبرها ملكية خاصة للدولة المصرية. في الوقت نفسه دافعت دار كريستيز للمزادات عن عملية البيع.



وقالت في بيان إن التمثال الذي عرض بشكل متواتر خلال الثلاثين سنة الأخيرة، تم شراؤه من مجموعة مقتنيات ريساندرو، أحد أشهر مجموعات المقتنيات الخاصة للفن المصري.



المجموعة تضم رؤوسا منحوتة من الرخام يعود تاريخها لروما القديمة، وتابوتا خشبيا مصريا ملونا، وتمثال قطة مصرية من البرونز.



وأوضحت كريستيز أن "القطعة تم الحصول عليها من هاينتس هيرتسر وهو تاجر آثار مقره ميونخ، عام 1985، وقبل هذا كانت مملوكة لتاجر الآثار النمساوي جوزيف ميسينا، الذي حصل عليها بدوره من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي والذي يعتقد أنه حصل عليها في ستينيات القرن الماضي."

