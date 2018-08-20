Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
من أميركا

'ذو القرنين' يهاجم مسجدا في فرجينيا

ذو القرنين خان

قالت شرطة مقاطعة فرفاكس في فرجينيا إن رجلا هدد بقتل أشخاص في مسجد في شمال الولاية وصدم بسيارته سيارات كانت خارج المبنى.

وأفادت شرطة فرفاكس في بيان بأن ذو القرنين خان البالغ من العمر 22 عاما يواجه تسع تهم بعد اعتقاله مساء الأحد في مسجد النور في منطقة سبرينغفيلد القريبة من العاصمة واشنطن.

وتشمل التهم الموجهة إلى خان الخطف والشروع في إصابة ضارة وتخريب الممتلكات.

ونشرت شرطة فرفاكس صورة المتهم.

وتقول الشرطة إن خان هدد بقتل الأشخاص الذين صادفهم في المكان ومنع بعضهم من الدخول إلى المسجد وأجبر آخرين على المغادرة.

وبحسب البيان فإن الرجل صدم سيارات أمام المسجد بما فيها واحدة كان بداخلها راكب.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

Back to top
XS
SM
MD
LG