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دي ميستورا يقر بفشله في تشكيل لجنة لصوغ دستور بسوريا 

مجلس الأمن الدولي

أقر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميتسورا الخميس بأنه فشل في تشكيل لجنة مكلفة بصوغ دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام.

وقال دي ميستورا خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا: "كدنا ننهي العمل لتشكيل" لجنة، "ولكن ينبغي القيام بالمزيد"، لافتا إلى مشاكل مع قائمة أسماء طرحتها دمشق.

وأضاف المبعوث الدولي في آخر إفادة له قبل أن يترك منصبه: "آسف بشدة لعدم إنجاز العمل".

وقال دي ميستورا هذا الأسبوع عقب محادثات مع روسيا وإيران وتركيا إنه لا يزال ينبغي بذل المزيد من الجهود لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.

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