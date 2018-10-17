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دي ميستورا يتنحى عن منصبه

ستافان دي مستورا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا الأربعاء إنه سيتنحى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لأسباب عائلية.

وأضاف دي ميستورا أن "الحل السياسي لا يزال الأهم نظرا لأن البديل سيكون مكاسب على الأرض دون سلام دائم" وذلك رغم المكاسب التي حققها نظام الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا.

ويعد دي ميستورا الأطول بقاء في المنصب بين وسطاء الأمم المتحدة الثلاثة خلال الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وكان دي ميستورا قد خلف كلا من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي اللذين تنحيا عن المنصب بسبب الجمود بشأن كيفية إنهاء الحرب.

وقال دبلوماسيون إن من بين بدلاء دي ميستورا المحتملين مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيش، ووزير خارجية الجزائر السابق رمطان لعمامرة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

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