ديربي لندن.. توتنهام ينجو من الخسارة

انتهى ديربي شمال مدينة لندن بين توتنهام وآرسنال بالتعادل بهدف لمثله على ملعب ويمبلي في افتتاح الجولة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح آرسنال في التقدم عبر آرون رامزي في الدقيقة 16، فيما أدرك هداف توتنهام هاري كين التعادل في الدقيقة 74 عبر ضربة جزاء.

وأضاع المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ ضربة جزاء منحت لفريق آرسنال في الوقت القاتل (91) تصدى لها حارس مرمى توتنهام ببراعة منقذا فريقه من الهزيمة الثالثة تواليا.

ورفع توتنهام رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن آرسنال الذي بات مهددا بفقدان المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في حال فوز مانشستر يونايتد على ساثهامبتون في وقت لاحق السبت.