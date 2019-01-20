ترامب في عامين.. أهم المحطات

"موقع الحرة"/ كريم مجدي عامان مرا الرئيس دونالد ترامب منذ أن نُصّب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير 2017، خلفا للرئيس باراك أوباما، وقد عقد الحفل في الجزء الغربي من مبنى الكابيتول، وهو المقر الرئيس لحكومة الولايات المتحدة الأميركية الواقع في واشنطن العاصمة.

​قرارات حاسمة اتخذها ترامب في العديد من الملفات داخليا وخارجيا، وواجه أزمات لا يزال بعضها قائما حتى الأن. وهذه أهم محطات الرئيس دونالد ترامب في العامين 2017 و2018. 1- زيارة ترامب للقوات الأميركية في العراق - 26 كانون الأول/ديسمبر 2018 زار الرئيس ترامب القوات الأميركية العراق لأول مرة برفقة زوجته ميلانيا، وقد أتت الزيارة في أعقاب قرار ترامب بخفض عدد القوات في أفغانستان والانسحاب الكامل من سوريا.

2- الإغلاق الحكومي - 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018

بدأ إغلاق الحكومة في الـ22 من كانون الأول/ديسمبر، بسبب النزاع بين ترامب والمشرعين الديمقراطيين بشأن الميزانية، مع إصرار الرئيس على تمويل الجدار الفاصل مع المكسيك، وفي غياب الاتفاق على الميزانية يحجب تلقائيا الكثير من الموازنات. ​2- قرار الانسحاب من سوريا - 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 أعلن البيت الأبيض في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وذلك بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نجحت في دحر داعش في ذلك البلد. 4- قمة سنغافورة بين ترامب وكيم جونغ أون - 12 حزيران/يونيو 2018

​اجتمع الرئيس ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 حزيران/يونيو من عام 2018، في سنغافورة. وهو أول اجتماع بين رئيس أميركي وزعيم لكوريا الشمالية. وقد شملت القمة مباحثات حول التجارب الصاروخية الكورية. 5- نقل السفارة الأميركية إلى القدس - 14 أيار/مايو 2018

​في 14 أيار/مايو، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تدشين سفارتها بالقدس، استجابة لقرار أصدره الرئيس ترامب في وقت سابق، وقد حضر العدد من المسؤولين الأميركيين من بينهم ابنة ترامب إيفانكا، المستشارة في البيت الأبيض. 6- انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي - 8 أيار/مايو 2018

في الثامن من أيار/مايو أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران ودول الـ5+1، وأعلن إعادة العقوبات الاقتصادية مرة أخرى حتى تغير طهران من سياستها العدائية الداعمة للإرهاب. 7- الضربة الجوية على سوريا - 13 نيسان/أبريل 2018 أطلقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 105 صواريخ في 13 أبريل/نيسان، بعد مزاعم عن هجوم بغاز سام في سوريا، استهدفت ثلاث منشآت قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها مركز للأبحاث في حي برزة في دمشق ومنشأتان قرب حمص، وقد كتب ترامب حينها على تويتر يقول "نعتقد أننا هاجمنا قلب برنامج الأسلحة الكيماوية السوري بضرب برزة بالتحديد." 8- فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية - 6 نيسان/أبريل 2018

​أصدر ترامب تعليماته للممثل التجاري الأميركي في 6 نيسان/أبريل، للنظر في فرض 100 مليار دولار إضافية على الرسوم الجمركية على السلع الصينية في تصاعد مثير للنزاع التجاري بين البلدين. 9- عقوبات على روسيا - 16 أذار/مارس 2018 اتهمت إدارة ترامب موسكو في 16 أذار/مارس، بمؤامرة معقدة لاختراق الشبكة الكهربائية الأميركية والمصانع وإمدادات المياه وحتى السفر جوا، من خلال القرصنة الإلكترونية. وردت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على التدخل الانتخابي المزعوم للمرة الأولى منذ تولي ترامب السلطة، وتشمل قائمة العقوبات تجميد ممتلكات 13 روسيا داخل الولايات المتحدة. 10- إبقاء سجن غوانتانامو مفتوحا – 31 كانون الثاني/يناير 2018

وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في 31 كانون الثاني/يناير 2018، بإبقاء سجن غوانتانامو مفتوحا، ما مثل موقفا معاككسا لجهود سلفه باراك أوباما التي استمرت ثماني سنوات لإغلاقه. 11- انتهاء الإغلاق المؤقت - 22 كانون الثاني/يناير 2018 وقع ترامب في 22 كانون الثاني/يناير، على مشروع قانون يعيد فتح الحكومة، منهيا بذلك إغلاقا حكوميا استمر 69 ساعة. لخلاف بشأن سياسات الهجرة. 12- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل - 6 كانون الثاني/ ديسمبر 2017

أعلن ترامب في 6 كانون الثاني/ ديسمبر، اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة لاقت معارضة من جانب دول عربية وإسلامية. 13- فرض عقوبات على كوريا الشمالية – 21 تشرين الأول/نوفمبر 2017 في 21 تشرين الأول/نوفمبر، فرض ترامب عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بعد إعلانها دولة راعية للإرهاب. 14- الانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي - 1 حزيران/يونيو 2017

أعلن الرئيس دونالد ترامب، في الأول من حزيران/يونيو، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة تغير المناخي من أجل "حماية أميركا وشعبها"، على حد تعبيره. 15- قمة الرياض - أيار/مايو 2017 عقدت قمة الرياض في عام 2017 بحضور الرئيس دونالد ترامب، وتضمنت القمة اجتماعا ثنائيا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية واجتماعين آخرين، أحدهما مع دول مجلس التعاون الخليجي والآخر مع الدول العربية والإسلامية. 16- قصف مطار الشعيرات - نيسان/أبريل 2017