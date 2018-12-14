السترات الصفراء تصل إلى إسرائيل

تظاهر مئات الأشخاص الجمعة في تل أبيب والقدس مرتدين "السترات الصفراء" على غرار المحتجين في فرنسا اعتراضا على غلاء المعيشة المعلن لعام 2019.

وجاء الاحتجاج استجابة لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لباها بضع مئات في تل أبيب وعشرات في القدس.

وحمل المحتجون الأعلام الإسرائيلية ولافتات كتبت عليها عبارات رافضة لغلاء المعيشة، مؤكدين أنهم يريدون اتباع النموذج الفرنسي.

وأعلنت الشرطة اعتقال عشرة متظاهرين في تل أبيب بسبب عرقلة النظام العام ورفض الانصياع للتعليمات.

وتحدثت الصحافة الإسرائيلية هذا الأسبوع عن ارتفاع مرتقب خلال العام المقبل لأسعار المنتجات الغذائية والكهرباء والمياه، وكذلك اشتراكات الهاتف والضرائب المحلية.

وغرد ناشطون بشأن اعتقال صاحب الدعوة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ديفيد ميزراحي.

ويأتي ارتفاع كلفة المعيشة في إسرائيل تحت تأثير انخفاض الشيكل مقابل الدولار واليورو.

وقال آزي ناغار (63 عاما) وهو أحد الداعين إلى التظاهر في ساحة فرنسا في القدس والقريبة من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن "محاربة ارتفاع كلفة المعيشة قد بدأت للتو".

وأضاف هذا الناشط من حزب العمل المعارض للحكومة اليمينية "نريد الاستلهام من النموذج الفرنسي للحصول على تغييرات حقيقية".

وكان وزير المالية موشي كحلون أعلن هذا الأسبوع إنشاء لجنة مختصة بالبحث عن حلول لمشكلة غلاء المعيشة.

وفي عام 2011، شارك عشرات الآلاف من الناشطين بحركة احتجاجية كبرى ضد غلاء المعيشة، لكنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة.