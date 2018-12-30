أحداث رياضية متوقعة في 2019

وينتظر أن تبرز في هذه الأحداث أسماء ثلاث دول عربية تستضيف بطولات عالمية على أرضها.

ستكون جماهير الألعاب الرياضية على موعد مع أحداث وفعاليات متوقعة في عام 2019.

​كأس أمم آسيا

من المقرر أن تعقد بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات العربية المتحدة، والتي تبدأ في الخامس من كانون الثاني/يناير وتستمر حتى الأول من فبراير 2019.

نهائي دوري أبطال أوروبا

في مدينة مدريد الإسبانية ستعقد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من حزيران/ يونيو.