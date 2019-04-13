دولة آسيوية تحظر لعبة 'بوبجي'

حظرت السلطات في نيبال لعبة "بوبجي PUBG" الشهيرة، قائلة إن محتواها العنيف كان له تأثير سلبي على الأطفال.

ووجهت السلطات جميع مزودي خدمة الإنترنت ومشغلي شبكات الهواتف الجوالة بمنع بث اللعبة اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وفقا لموقع "ذي فيرج".

وأشار نائب مدير هيئة الاتصالات في نيبال سانديب أديكاري إلى عدم ورود أي تقارير عن حوادث مرتبطة باللعبة حتى الآن.

لكنه قال إن الآباء يشعرون بالقلق من أن "بوبجي" تسببت في صرف انتباه أطفالهم عن دراستهم أو عن أعمالهم اليومية الاعتيادية.

وخلال الشهر الماضي أقدمت السلطات الهندية على تقييد لعبة "بوبجي"، كما اعتقلت 10 من طلبة الجامعات بسبب قيامهم بلعبها بعد قرار التقييد.

و"بوبجي" لعبة على الهواتف الذكية والحواسيب، تقوم فكرتها على معارك يشارك فيها لاعبون عدة من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وتنتشر بشكل خاص في أوساط المراهقين.