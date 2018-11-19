دوري الأمم الأوروبية.. هولندا إلى نصف النهائي

حول المنتخب الهولندي تأخره بهدفين أمام مستضيفه الألماني إلى تعادل مثير في الدقائق الأخيرة نجح من خلاله في العبور إلى الدور نصف نهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبعد أن تقدم منتخب المانشافت بهدفين عبر تيمو فيرنير (9) وليروا ساني (20)، نجح منتخب الطواحين في تقليص الفارق عبر كوينسي بروميس (85) وفيرجيل فاندايك (90).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة مع منتخب فرنسا لكن أفضلية المواجهات المباشرة كانت لصالح الهولنديين الذي انضموا إلى الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي وهي البرتغال وإنكلترا وسويسرا.