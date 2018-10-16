دوري الأمم الأوروبية.. هزيمة ثانية لألمانيا

قلبت فرنسا بطلة العالم الطاولة على ضيفتها ألمانيا وألحقت بها الهزيمة الثانية على التوالي للمرة الأولى منذ 18 عاما ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وتدين فرنسا بفوزها إلى مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان الذي حول تخلف أبطال العالم بهدف لتوني كروس (14 من ركلة جزاء)، إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني (62 و80 من ركلة جزاء).

وبهذه النتيجة احتل منتخب الديوك صدارة المجموعة بسبع نقاط بفارق أربع نقاط عن هولندا التي كانت قد هزمت ألمانيا بثلاثية نظيفة السبت الماضي.