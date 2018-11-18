دوري الأمم الأوروبية.. إنكلترا إلى نصف النهائي

تأهلت إنكلترا إلى الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأوربية لكرة القدم إثر فوزها بهدفين لهدف على كرواتيا، في ختام منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وحولت إنكلترا تأخرها بهدف أمام وصيفة بطلة العالم إلى فوز بهدفين، أحرزهما كل من جيسي لينغارد و هاري كين في الدقيقتين 78 و85 من عمر المباراة.

بينما أحرزت كرواتيا هدف السبق بقدم كراماريتش في الدقية 57.

وبهذه النتيجة تحل كرواتيا ثالثة في المجموعة، برصيد 4 نقاط، خلف إنكلترا المتصدرة (7 نقاط)، وإسبانيا الوصيفة (6 نقاط)، والتي كانت بحاجة إلى تعادل المنتخبين من أجل التأهل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول إلى نهائيات تقام بين الخامس من حزيران/يونيو المقبل والتاسع منه.

وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران لتحديد المركز الثالث.

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