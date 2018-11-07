دوري الأبطال.. فوز قاتل ليونايتد على اليوفي

قلب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي الطاولة على مستضيفه يوفنتوس الإيطالي وحقق فوزا قاتلا بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونجح المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التقدم للسيدة العجوز في الدقيقة 65، لكن مانشستر يونايتد سجل هدفين قاتلين عبر خوان ماتا في الدقيقة 86، ومدافع اليوفي أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90.

وعزز مانشستر يونايتد حظوظه بالتأهل لدور الـ16 بعد أن رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر يوفنتوس، فيما احتل فالنسيا الإسباني المركز الثالث بخمس نقاط بعدما فاز في وقت سابق على يونغ بويز السويسري بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.